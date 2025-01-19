Как сообщает 24 Канал, это второй по величине особняк в штате Флорида и 21-й по величине в целом в Соединенных Штатах. Он имеет 126 комнат площадью 5810 квадратных метров и сейчас принадлежит к собственности Дональда Трампа. Что известно об этом имении и как оно выглядит, рассказываем далее.

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История и дизайн Мар-а-Лаго

Мар-а-Лаго был возведен с 1924 по 1927 годы наследницей зерновой компании и светской дамой Марджори Мерривезер-Пост.

Вместе со своим мужем она наняла архитектора Мариона Симс Вайета, который спроектировала строение в средиземноморском стиле, а театральный художник и дизайнер Джозеф Урбан разработал дизайн интерьера и внешних украшений в стиле ар-нуво.

Как выглядит особняк: смотрите фото

Всего на жилье Пост потратила 7 миллионов долларов по тогдашнему курсу и в результате получила 58 спален, 33 ванные комнаты, 8,8-метровый обеденный стол с верхом из мраморной флорентийской мозаики, 12 каминов и три бомбоубежища.

Женщина использовала Мар-а-Лаго как свою зимнюю резиденцию и устраивала там званые ужины, благотворительные акции, концерты, костюмированные балы, даже цирк и другие события.

Вилла переживала разные времена, в частности с периодами запустения в силу различных обстоятельств, а на момент своей смерти в 1973 году Пост завещала свое имущество Службе национального парка США, надеясь, что его можно будет использовать для государственных визитов или как Зимний Белый Дом. Однако, поскольку расходы на содержание помещения превышали средства, выделенные женщиной, впоследствии имение было возвращено фонду Пост, хотя перед этим его и объявили национальной исторической памяткой.

Как выглядит имение внутри: смотрите фото

Мар-а-Лаго и Дональд Трамп

После возвращения поместья в собственность фонда, оно было выставлено на продажу за 20 миллионов долларов. Дайна Меррилл и две другие дочери Пост тем временем не поддерживали помещение, рассчитывая на его быструю продажу. Однако заинтересованных покупателей было так мало, что город Палм-Бич одобрил его снос, чтобы построить меньшие дома.

Между тем Дональд Трамп узнал об имении после того, как безуспешно пытался приобрести и объединить две квартиры в Палм-Бич для своей семьи. По словам Трампа, он предложил семье Пост 15 миллионов долларов за него, но они отклонили его предложение.

В конце Трамп приобрел землю между Мар-а-Лаго и океаном за 2 миллиона долларов и заявил, что намерен построить дом, который перекроет вид на пляж Мар-а-Лаго. Такая угроза вызвала снижение стоимости поместья, и Трамп в конечном итоге приобрел недвижимость за 7 миллионов долларов в 1985. Он отремонтировал дворец, выделил для своей семьи отдельные частные покои в закрытой части дома и земельные участки и добавил бальный зал в 1900 квадратных метров.

Трамп в Мар-а-Лаго во время празднования Рождества: смотрите фото

В начале 1990-х Трамп оказался перед финансовыми трудностями. Во время переговоров со своими банкирами он пообещал разделить Мар-а-Лаго на меньшие объекты, но городской совет Палм-Бич не позволил ему воплотить этот план, как такой, противоречащий законам о национальных исторических памятниках. Вместо этого Трамп превратил поместье в частный клуб.

В свое время в нем проходили концерты Селин Дион и Билли Джоэла, а Майкл Джексон и Лиза Мари Пресли провели там свой медовый месяц. Сейчас клуб и дальше остается основным бизнесом, который занимает имение, и работает как курорт и отель для членов, которые платят взносы, а также сдает в аренду помещения для проведения частных мероприятий.

Кроме того, Трамп неоднократно использовал Мар-а-Лаго во время пребывания на посту президента США, подолгу жил там с семьей, называл имение "Зимний Белый Дом" или "Южный Белый Дом". Мар-а-Лаго использовался также для проведения встреч президента Трампа и международных лидеров, включая премьер-министра Японии Синдзо Абэ и Генерального секретаря КП Китая Си Цзиньпина.

В то же время после окончания президентского срока в январе 2021, Трамп столкнулся с серьезной критикой и судебными исками со стороны соседей по поводу нарушения соглашения о пользовании имением, незаконной перестройкой исторического памятника и нарушения порядка в городе.