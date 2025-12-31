Второе "впервые в истории": турецкие истребители Kizilelma совершили исторический полет

Беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma способны выполнять задачи ПВО в составе автономного флота. Во время испытаний два таких самолета впервые в истории совершили полностью автономный полет в плотном строю.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Baykar Technologies и Defense Express.

Что известно об историческом полете турецких истребителей?

По информации турецкой компании Baykar, беспилотные истребители PT3 и PT5 совершили скоординированный полет после последовательного взлета, руководствуясь автономным боевым пилотом и интеллектуальными алгоритмами. В компании отметили, что это первый случай в мировой авиации, когда два самолета Kizilelma действовали автономно в тесном строю.

В то же время в издании утверждают, что это уже второе "впервые в истории", поскольку в ноябре Kizilelma во время испытаний впервые поразил F-16.

Прототипы Bayraktar Kizilelma совершили патрульный полет по заранее определенному маршруту, используя программное обеспечение автономного управления флотом,

– говорится в пресс-релизе компании.

Результаты подтвердили способность Kizilelma выполнять миссии противовоздушной обороны и перехвата воздушных целей – задачи, которые ранее выполнялись исключительно истребителями с пилотами.

В Baykar отмечают, что Kizilelma формально не относится к классу так называемых "верных напарников" или ССА, впрочем Турция демонстрирует заметный прогресс в развитии беспилотных истребителей. Фактически речь идет о приближении к созданию полноценной беспилотной альтернативы истребителям в сфере ПВО.

Ранее, в сентябре 2025 года, стало известно, что Kizilelma с украинским двигателем перешел к этапу испытаний с оружием, в частности с мини-бомбами Tolun на внешних пилонах SADAK-4T. Ожидается, что в будущем дрон получит турецкие ракеты класса "воздух – воздух" Gökdoğan BVR AAM, Bozdoğan AAM, Akdoğan AAM и Gökhan AAM. А также ракеты Cirit, которые являются аналогом APKWS. Последние позволяют использовать дрон для борьбы с ударными БпЛА, в частности "Шахедами".

