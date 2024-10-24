Об этом в интервью Reuters рассказал генеральный директор компании Халюк Байрактар. Ранее он уже подтверждал, что завод по производству беспилотников строится в Киевской области.

Читайте также Путин и Эрдоган обсудили "улучшение торговых отношений" между Россией и Турцией

Когда Baykar закончит строительство завода

Халюк Байрактар ответил, что строительство украинского завода Baykar должно завершиться в следующем году.

Мы завершили строительство на 80% и сейчас заказываем оборудование. Дата старта производства будет определена ходом войны, но объект будет готов в августе 2025 года,

– сказал гендиректор компании.

Отмечается, что Baykar сохранит мощность производственных линий TB2 и Akinci, а в течение следующих нескольких лет инвестирует в расширение линий TB3 и Kizilelma.

Ранее Халюк Байрактар также сообщал, что компания планирует трудоустроить около 500 человек. Мощности завода будут способны производить около 120 беспилотников в год.

К слову, в Минцифры заявили, что Украина более чем в 10 раз увеличила производственные мощности дроновой индустрии в 2024 году, по сравнению с 2023 годом. Среди ключевых тенденций в производстве было названо использование компьютерного зрения, "роевых" технологий, инноваций в навигации и связи.