Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным основаны на "общем понимании, взаимном доверии и уважении".

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О чем Путин говорил с Эрдоганом

Во время встречи Путин назвал Эрдогана "сильным лидером" и "надежным партнером", одновременно сказав, что ему не всегда легко с ним иметь дело.

По словам журналистов, Россия и Турция расширили сотрудничество в сфере торговли, туризма и энергетики после полномасштабного вторжения России в Украину, хотя Турция выступает против российской агрессии и предоставляет Украине ударные беспилотники.

В последние месяцы Турция также выразила желание присоединиться к группе БРИКС, которая сначала состояла из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, а затем расширилась до Эфиопии, Ирана, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов,

– говорится в материале.

В то же время отмечается, что Анкара рассматривает БРИКС как возможность для большего экономического сотрудничества с государствами-членами, а не как альтернативу связям с Западом и членству в НАТО.

Также в начале встречи Эрдоган заявил, что "продолжаются усилия" по преодолению проблем в банковских сделках между Турцией и Россией. В свою очередь Путин сказал, что на переговорах будет обсуждаться улучшение торговых отношений с Турцией.