Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що Ердоган заявив, що його відносини з Путіним засновані на "спільному розумінні, взаємній довірі та повазі".

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Про що Путін говорив з Ердоганом

Під час зустрічі Путін назвав Ердогана "сильним лідером" і "надійним партнером", водночас сказавши, що йому не завжди легко з ним мати справу.

За словами журналістів, Росія та Туреччина розширили співпрацю у сфері торгівлі, туризму та енергетики після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча Туреччина виступає проти російської агресії та надає Україні ударні безпілотники.

Останніми місяцями Туреччина також висловила бажання приєднатися до групи БРІКС, яка спочатку складалася з Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, а потім розширилася до Ефіопії, Ірану, Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів,

– йдеться в матеріалі.

Водночас зазначається, що Анкара розглядає БРІКС як можливість для більшої економічної співпраці з державами-членами, а не як альтернативу зв'язкам із Заходом і членству в НАТО.

Також на початку зустрічі Ердоган заявив, що "продовжуються зусилля" щодо подолання проблем у банківських угодах між Туреччиною та Росією. У свою чергу Путін сказав, що на переговорах обговорюватиметься покращення торговельних відносин із Туреччиною.