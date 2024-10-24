Про це в інтерв'ю Reuters розповів генеральний директор компанії Халюк Байрактар. Раніше він вже підтверджував, що завод із виробництва безпілотників будується на Київщині.

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Коли Baykar закінчить будівництво заводу

Халюк Байрактар відповів, що будівництво українського заводу Baykar має завершитися наступного року.

Ми завершили будівництво на 80% і зараз замовляємо обладнання. Дата старту виробництва буде визначена ходом війни, але об'єкт буде готовий у серпні 2025 року,

– сказав гендиректор компанії.

Зазначається, що Baykar збереже потужність виробничих ліній TB2 і Akinci, а протягом наступних кількох років інвестує в розширення ліній TB3 і Kizilelma.

Раніше Халюк Байрактар також повідомляв, що компанія планує працевлаштувати близько 500 людей. Потужності заводу будуть здатні виробляти близько 120 безпілотників на рік.

До слова, у Мінцифри заявили, що Україна у понад 10 разів збільшила виробничі потужності дронової індустрії у 2024 році, у порівнянні з 2023 роком. Серед ключових тенденцій у виробництві було названо використання комп'ютерного зору, "ройових" технологій, інновацій у навігації та зв'язку.