Про це йдеться в результатах дослідження дронової індустрії від Київської школи економіки та Brave1, що опублікувала пресслужба Мінцифри. Серед ключових тенденцій у виробництві було названо використання комп'ютерного зору, "ройових" технологій, інновацій у навігації та зв'язку.

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Як Україна збільшує виробництво дронів

Кількість інвестицій у 2024 році склала до 50 мільйонів доларів. У 2023 році ця сума була вдесятеро меншою – близько 5 мільйонів доларів.

Також варто зазначити, що середній розмір інвестицій зріс з 500 тисяч доларів до 1 – 3 мільйонів доларів.

За результатами дослідження, виробничі потужності зросли з 300 тисяч одиниць дронів на 2023 рік до 4 мільйонів у 2024 році.

Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників,

– йдеться в публікації.

Також в Мінцифри відзначили помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби.