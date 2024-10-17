Про це йдеться в результатах дослідження дронової індустрії від Київської школи економіки та Brave1, що опублікувала пресслужба Мінцифри. Серед ключових тенденцій у виробництві було названо використання комп'ютерного зору, "ройових" технологій, інновацій у навігації та зв'язку.
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Як Україна збільшує виробництво дронів
Кількість інвестицій у 2024 році склала до 50 мільйонів доларів. У 2023 році ця сума була вдесятеро меншою – близько 5 мільйонів доларів.
Також варто зазначити, що середній розмір інвестицій зріс з 500 тисяч доларів до 1 – 3 мільйонів доларів.
За результатами дослідження, виробничі потужності зросли з 300 тисяч одиниць дронів на 2023 рік до 4 мільйонів у 2024 році.
Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників,
– йдеться в публікації.
Також в Мінцифри відзначили помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби.