Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш, наголосивши, що українським захисникам вдається значно зменшувати кількість артилерійських обстрілів з боку противника. Це досягається завдяки ефективній роботі безпілотних авіаційних комплексів Сил оборони.

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Дуже хороша тенденція

"Було знищено достатньо багато ворожих складів. Це дуже хороша тенденція", – підкреслив командир екіпажу БпЛА.

Якщо говорити про співвідношення у кількості використання боєприпасів з боку України та нашого ворога, то це приблизно один снаряд з боку ЗСУ проти 7-ми – росіян.

Це – не найгірший варіант, тому що не так страшна артилерія, як FPV-коптери,

– наголосив він.

Важливо! Франці передасть Україні ударні дрони-камікадзе. Це нова розробка, яку одночасно отримають в українській і французькій арміях.

Артилерія, як зазначив Андрій Отченаш, летить в принципі завдяки деривації (відхиленню від основної траєкторії руху – 24 Канал), балістики, інших фізичних властивостей і не так часто влучає в ціль.

Проте FPV-коптер летить безпосередньо в ціль. Також він може залетіти в маленьку дірочку тільки для того, щоб знищити особовий склад. Тому це значно небезпечніша зброя,

– зазначив він.

Нагадаємо, що українські сили активно застосовують на фронті дрони "Вампіри", які оснащені інфрачервоними камерами. Наші оператори показали найвищий рівень майстерності, коли нещодавно вночі виявили ворожий танк-черепаху та скинули на нього з безпілотника вибухівку.