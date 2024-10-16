Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш, отметив, что украинским защитникам удается значительно уменьшать количество артиллерийских обстрелов со стороны противника. Это достигается благодаря эффективной работе беспилотных авиационных комплексов Сил обороны.

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Очень хорошая тенденция

"Было уничтожено достаточно много вражеских складов. Это очень хорошая тенденция", – подчеркнул командир экипажа БПЛА.

Если говорить о соотношении в количестве использования боеприпасов со стороны Украины и нашего врага, то это примерно один снаряд со стороны ВСУ против 7-ми – россиян.

Это – не худший вариант, потому что не так страшна артиллерия, как FPV-коптеры,

– подчеркнул он.

Важно! Франция передаст Украине ударные дроны-камикадзе. Это новая разработка, которую одновременно получат в украинской и французской армиях.

Артиллерия, как отметил Андрей Отченаш, летит в принципе благодаря деривации (отклонению от основной траектории движения – 24 Канал), баллистики, других физических свойств и не так часто попадает в цель.

Однако FPV-коптер летит непосредственно в цель. Также он может залететь в маленькую дырочку только для того, чтобы уничтожить личный состав. Поэтому это значительно более опасное оружие,

– отметил он.

Напомним, что украинские силы активно применяют на фронте дроны "Вампиры", которые оснащены инфракрасными камерами. Наши операторы показали высокий уровень мастерства, когда недавно ночью обнаружили вражеский танк-черепаху и сбросили на него с беспилотника взрывчатку.