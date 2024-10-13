В начале полномасштабной войны большинство беспилотников были оснащены камерами только для дневного освещения и поэтому были неэффективными ночью. В конце прошлого года украинцы начали применять дроны "Вампиры", оснащенные инфракрасными камерами. Об этом говорится в материале аналитика Дэвида Акса для Forbes.

Читайте также В Украине разработали новый боеприпас Stick M12: на что он способен

Как "дроны-вампиры" атакуют вражеские цели

На прошлой неделе украинский беспилотник из подразделения Nemesis совершил одну из самых впечатляющих атак этой войны. Военные ночью заметили российский танк-черепаху и сбросили с беспилотника взрывчатку.

Наши операторы продемонстрировали высочайший уровень мастерства,

– сказали военные подразделения БПЛА.

Отмечается, что "беспилотники-вампиры" нанесли ущерб неподготовленным российским войскам, которые считали темноту защитой. Они сбрасывают десятки гранат, взрывают припаркованные автомобили и разрушают фортификационные сооружения.

Многие из ранних рейдов беспилотников-вампиров были направлены на стационарные цели. Но по мере того, как украинские операторы становились все более опытными, они начали атаковать и движущиеся цели,

– добавляет Дэвид Акс в публикации.

Для дронов-вампиров ключевую роль играет мастерство оператора, а не бортовой искусственный интеллект. Вероятно, много ночных ударов дронов по движущимся целям заканчиваются неудачей, однако "то, что хоть один из ночных рейдов оказывается успешным, впечатляет".