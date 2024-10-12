Как сообщили в United Military Solutions, их новый беспилотник может находиться в воздухе более часа. Он предназначен для поражения стационарных целей, бронированной техники и мест дислокации личного состава врага.

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Что известно о Stick M12

Stick M12 – это ударный дрон, который оснащен одним электрическим двигателем в задней части. В передней части расположена боевая часть.

Известно, что в июне 10 таких дронов барражирующих боеприпасов получила 100 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск. Каждый такой Stick M12 стоит примерно 100 тысяч гривен. Для защитников их приобрели благотворители.

В сентябре Житомирская областная военная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом "Гуманитарный Хаб "Житомир".

Благодаря этому сотрудничеству наши военные уже скоро получат новые разведывательные и ударные дроны,

– отметил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Stick M12 – новое оружие против оккупантов / Фото Виталий Бунечко

К слову, мастерская "Дикие Шершни" объявили о запуске серийного производства новых истребителей "Шахедов".