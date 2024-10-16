CNN привели в своем материале много цифр, которые дают представление о кропотливой работе разведчиков. Бойцы говорят, что 60% успеха – это планирование, и подходят к нему действительно очень тщательно.

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Как работают дальнобойные дроны ГУР

В этом году территория России подверглась более 7000 ударов. Самый отдаленный достиг более 1700 километров вглубь России от украинской границы. Дальние удары беспилотников были направлены на военные объекты, такие как склады боеприпасов, а также на объекты инфраструктуры, такие как нефтеперерабатывающие заводы,

– сказано в материале.

Беспилотники запускают из секретного места. Чтобы места пусков не обнаружили, каждый беспилотник программируют на более тысячи различных маршрутных точек.

А кроме собственно ударного дрона "Лютый", летит и дрон-приманка. На его крылья цепляют полоски металлической фольги, которые должны ввести в заблуждение радары россиян. Дрон-камикадзе "Рубака" вызывает на себя огонь, отвлекая внимание от "Лютого", который может нести 250 килограммов полезной нагрузки. Из запущенных БПЛА 30% – именно приманки.

Например, на Котлубань летело около 12 беспилотников. Бойцы ориентировались на карту с детальной информацией о цели и радиусе действия российских систем ПВО и РЭБ. Они согласовали время приближения к цели – около трех ночи – и интервалы запуска беспилотников.

Подготовка к пускам дронов на Котлубань: смотрите видео

Для удержания операции в тайне, гуровцы встречаются в разных местах по всей Украине. К миссии привлекали и другие подразделения.

Чтобы удостовериться, что дроны достигли цели, бойцы отслеживают их по трекеру. А также читают российские телеграм-каналы, где оккупанты жалуются на пролет дронов. Разведка с земли, а также спутниковые технологии также дают понимание относительно успеха операции.

Украинские военные запускают беспилотники с разных расстояний и из разных мест. Россияне же отправляют навстречу вертолеты, ракеты, включают радиоэлектронную борьбу.

Бойцы шутят, что порой это напоминает видеоигру. "Кажется, мы с ними играем, но это не игра. Это война", – говорят они. И надеются, что их действия не только ослабят вражескую способность воевать, но и побудят россиян к действиям. Например, сменить власть.

Семь тысяч ударов по России за год / Инфографика CNN

"Успешность работы ГУР, как сообщили CNN в подразделении, может вырасти с 50% до 95%, если Соединенные Штаты дадут разрешение на использование западного оружия в атаках на российской территории", – подытожили журналисты.