Про це пише BFMTV з посиланням на французького міністра оборони Себастьєна Лікорню. Відомо, що такі дрони-камікадзе є першою розробкою союзників України.

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Україна отримає від Франції дрони-камікадзе

У середу, 16 жовтня, Лікорню повідомив, що найближчими тижнями Київ отримає дрони-камікадзе від Франції. Ця розробка є новою, і на озброєння її отримають не лише в Україні, а й у французьких підрозділах.

Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Відвоювання суверенітету над цим ключовим для наших військ сегментом менш ніж за два роки,

– повідомив міністр.

Лікорню у мережі також показав роботу нових дронів. На опублікованих кадрах ударний БпЛА успішно вражає ціль.

Французький дрон-камікадзе: дивіться відео

Нагадаємо, що у березні минулого року Міністерство збройних сил Франції оголосило про замовлення на 2000 дистанційно керованих боєприпасів (дронів-камікадзе) французької розробки, у тому числі – перші 100 терміново для України.