Про це повідомив Володимир Зеленський. Наразі ця ідея опрацьовується.

Дивіться також Зеленський анонсував нові оборонні пакети за підсумками поїздки Європою

Україна та Франція можуть створити спільні оборонні виробництва

На рівні міністерств оборони це опрацьовується. Вже працює данська модель, коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї, а нову, французьку модель ми розглядаємо як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв,

– пояснив Зеленський.

За словами президента, Україна дуже розраховує на цей результат.

"Це персональне завдання для міністра оборони, для Мінстратегпрому – забезпечити виконання всіх наших домовленостей", – підсумував він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський продовжує ознайомлювати партнерів із Планом перемоги України. Під час свого візиту до Франції український лідер представив його своєму французькому колезі Емануелю Макрону.