Під час свого турне глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, очільницею уряду Італії Джорджією Мелоні, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.
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Зеленський підбив підсумки зустрічей із партнерами
Серед результатів візитів до Лондона, Парижу, Риму та Берліну президент виокремив питання оборонних пакетів для захисту, протиповітряної оборони, а також інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні.
Ключовим питанням також був український План перемоги, розмови про який вирують уже тривалий час. За його словами, наразі завдання полягає у тому, аби наблизити справедливий мир для України та всієї Європи.
Представив нашим партнерам деталі Плану перемоги. Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними,
– розповів Зеленський.
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До слова, окрім вищезгаданого Politico пише, що Зеленський у своєму турне зосередився й також на таких основних запитах – запрошення України в НАТО, дозволи на удари вглиб території Росії західною зброєю, відновлення переговорів щодо ракет Taurus.