Во время своего турне глава государства встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, главой правительства Италии Джорджией Мелони, канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Смотрите также Важнейшая за все время полномасштабного вторжения, – ОП о встрече Зеленского и Шольца

Зеленский подвел итоги встреч с партнерами

Среди результатов визитов в Лондон, Париж, Рим и Берлин президент выделил вопрос оборонных пакетов для защиты, противовоздушной обороны, а также инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине.

Ключевым вопросом также был украинский План победы, разговоры о котором бушуют уже длительное время. По его словам, сейчас задача заключается в том, чтобы приблизить справедливый мир для Украины и всей Европы.

Представил нашим партнерам детали Плана победы. Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными,

– рассказал Зеленский.

Зеленский представил союзникам украинский План победы: смотрите видео

К слову, кроме вышеупомянутого Politico пишет, что Зеленский в своем турне сосредоточился и также на таких основных запросах – приглашение Украины в НАТО, разрешения на удары вглубь территории России западным оружием, возобновление переговоров по ракетам Taurus.