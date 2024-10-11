Это была уже третья встреча Зеленского с Шольцом за осень 2024 года. При этом именно ее президент Украины считает "важнейшей за все время полномасштабного российского вторжения".

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В ОП рассказали о переговорах Зеленского и Шольца

Во время встречи Зеленский представил Олафу Шольцу План победы и обсудил с канцлером его ключевые аспекты.

Этот План является мостом к проведению результативного Саммита мира, который действительно поставит точку в войне. То есть этот План не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы именно усилить позиции Украины ради приближения к миру,

– подчеркнул глава государства.

В коммюнике отмечается, что особое внимание во время переговоров сосредоточили на реализации положений двустороннего соглашения по безопасности в следующем году, работе совместных предприятий по ремонту бронетехники на территории Украины и запуска совместного производства вооружений.

В частности Зеленский предложил Олафу Шольцу рассмотреть возможность финансирования украинского производства дальнобойных средств.

К слову, во время встречи Шольц заявил, что до конца года при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии Германия поставит Украине еще один пакет на сумму 1,4 миллиарда евро. Он также будет включать ПВО IRIS-T, Skynex. Gepard, управляемые гаубицы, САУ, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы.