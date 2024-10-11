Це була вже третя зустріч Зеленського із Шольцом за осінь 2024 року. Водночас саме її президент України вважає "найважливішою за весь час повномасштабного російського вторгнення".

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В ОП розповіли про перемовини Зеленського і Шольца

Під час зустрічі Зеленський представив Олафу Шольцу План перемоги та обговорив із канцлером його ключові аспекти.

Цей План є мостом до проведення результативного Саміту миру, який справді поставить крапку у війні. Тобто цей План не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру,

– підкреслив глава держави.

В комюніке зазначається, що окрему увагу під час перемовин зосередили на реалізації положень двосторонньої безпекової угоди наступного року, роботі спільних підприємств із ремонту бронетехніки на території України та запуску спільного виробництва озброєнь.

Зокрема Зеленський запропонував Олафу Шольцу розглянути можливість фінансування українського виробництва далекобійних засобів.

До слова, під час зустрічі Шольц заявив, що до кінця року за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії Німеччина поставить Україні ще один пакет на суму 1,4 мільярда євро. Він також включатиме ППО IRIS-T, Skynex. Gepard, керовані гаубиці, САУ, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси.