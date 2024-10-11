Про це заявив Шольц під час зустрічі з Зеленським, передає 24 Канал.

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Допомога від Німеччини Україні

Олаф Шольц вказав, що напередодні третьої зими під час війни Німеччина допомагає Україні цілком конкретно. Канцлер акцентував, що протягом минулих місяців Росія ціленаправлено та нещадно атакує українську енергоструктуру – обстрілює ТЕЦ, знищує ЛЕП.

Також наша військова допомога продовжується. Центральною для нас залишається допомога ППО. Дуже добре, що саме зараз ми поставили Україні всеохопний військовий пакет на суму 600 мільйонів євро. Він включає п'яту систему IRIS-T, БМП, танки, гаубиці, боєприпаси та дрони,

– каже Шольц.

Канцлер додав, що до кінця року за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії Німеччина поставить Україні ще один пакет на суму 1,4 мільярда євро. Він також включатиме ППО IRIS-T, Skynex. Gepard, керовані гаубиці, САУ, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси.

Олаф Шольц пообіцяв, що у 2025 році військова підтримка України Німеччиною продовжиться. Країна вже заклала 4 мільярди євро в бюджет для прямої допомоги.

Додатково країни G7 цього року надають нашій державі кредит на суму у 50 мільярдів євро.