Український лідер 11 жовтня прибув до Німеччини. Там він зустрівся із Олафом Шольцом.
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Основні заяви Шольца та Зеленського
Зеленський про закінчення війни
Володимир Зеленський відзначив, що Україна провела успішний перший Саміт миру, і вже працює над проведенням другого. Однак Росія дуже чітко демонструє усьому світу, що не бажає мирного урегулювання війни.
Президент України розповів, що сьогодні планує представити Олафу Шольцу План перемоги. Зеленський також додав, що хотілося б закінчити цю війну не пізніше 2025 року.
Хотілось би завершити війну не пізніше, ніж у наступному, 2025 році, а також гарантувати неповторення агресії. Цей план до проведення результативного Саміту миру, який дійсно поставить крапку війні. Тобто цей план – не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру. Ми можемо зробити це у взаємодії з нашими партнерами. Розраховуємо і на підтримку Німеччини,
– резюмував Зеленський.
Зеленський подякував за надану допомогу
Володимир Зеленський подякував Німеччині за надану допомогу, адже посилення ППО вкрай важливе для нашої країни.
Німеччина найбільше допомогла нам з ППО. І це факт. І це врятувало тисячі життів українців та дає нашим містам і селам захист від російського терору,
– акцентував Зеленський.
Президент України наголосив, що вся як економічна, так і оборонна підтримка є вкрай важливою. Водночас Зеленський зауважив, що важливо і те, щоб і наступного року допомога не зменшилась.
Зеленський також подякував за анонсування нового пакета допомоги.
Володимир Зеленський відзначив, що зустріч 11 жовтня – вже третя цієї осені й четверта цього року. Однак вона є найголовнішою, адже Україна презентує свою стратегію для досягнення справедливого миру.
Це план абсолютно чітких і реалістичних, на нашу думку, кроків, які можуть підштовхнути всю ситуацію до справжнього миру. Україна більш за всіх у світі хоче саме справедливого та якнайшвидшого завершення цієї війни. Війна руйнує нашу країну, забирає життя наших людей, і саме українці завжди робили все, щоб ця війна не прийшла на нашу землю,
– наголосив Зеленський.
Шольц наголосив, що оголошення про нові пакети допомоги – це також і чіткий сигнал Владіміру Путіну.
Гра на час нічого не дасть. Ми й надалі будемо підтримувати Україну. Ця тверда позиція є фундаментом, на якому ми разом шукатимемо всі можливості для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні,
– наголосив Шольц.
Німеччина вже включила 4 мільярди євро у бюджет для допомоги Україні
Шольц повідомив, що Німеччина вже включила до бюджету країни додаткові 4 мільярди євро, які підуть на військову підтримку України.
Крім того, у рамках двосторонньої підтримки Україна отримає 50 мільярдів євро кредиту.
Шольц анонсував новий пакет допомоги на 1,4 мільярда євро
Шольц заявив, що до кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини за підтримки партнерів (Бельгії, Данії та Норвегії) ще один пакет військової допомоги у розмірі 1,4 мільярда євро. Зокрема, Німеччина виділила 600 мільйонів євро на військову допомогу.
В рамках пакета Україна отримає:
- ППО IRIS-T;
- ППО Skynex;
- зенітки Gepard;
- самохідні артилерійські установки;
- броньовані автомобілі;
- бойові дрони;
- радари;
- боєприпаси.
Шольц анонсував посилення ППО для України
Канцлер Німеччини заявив, що Німеччина і надалі твердо стоїть на боці України. Шольц наголосив, що його країна у військовому плані найбільше підтримує Україну в Європі й на другому місці – серед усіх союзників України.
Так, Шольц анонсував нову допомогу для України, яка буде стосуватись засобів протиповітряної оборони.