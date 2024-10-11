Володимир Зеленський відзначив, що Україна провела успішний перший Саміт миру, і вже працює над проведенням другого. Однак Росія дуже чітко демонструє усьому світу, що не бажає мирного урегулювання війни.

Президент України розповів, що сьогодні планує представити Олафу Шольцу План перемоги. Зеленський також додав, що хотілося б закінчити цю війну не пізніше 2025 року.

Хотілось би завершити війну не пізніше, ніж у наступному, 2025 році, а також гарантувати неповторення агресії. Цей план до проведення результативного Саміту миру, який дійсно поставить крапку війні. Тобто цей план – не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру. Ми можемо зробити це у взаємодії з нашими партнерами. Розраховуємо і на підтримку Німеччини,

– резюмував Зеленський.