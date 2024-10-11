Владимир Зеленский отметил, что Украина провела успешный первый Саммит мира, и уже работает над проведением второго. Однако Россия очень четко демонстрирует всему миру, что не желает мирного урегулирования войны.

Президент Украины рассказал, что сегодня планирует представить Олафу Шольцу План победы. Зеленский также добавил, что хотелось бы закончить эту войну не позднее 2025 года.

Хотелось бы завершить войну не позднее, чем в следующем, 2025 году, а также гарантировать неповторение агрессии. Этот план до проведения результативного Саммита мира, который действительно поставит точку войне. То есть этот план – не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы именно усилить позиции Украины ради приближения к миру. Мы можем сделать это во взаимодействии с нашими партнерами. Рассчитываем и на поддержку Германии,

– резюмировал Зеленский.