Об этом заявил Шольц во время встречи с Зеленским, передает 24 Канал.

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Помощь от Германии Украине

Олаф Шольц указал, что накануне третьей зимы во время войны Германия помогает Украине вполне конкретно. Канцлер акцентировал, что в течение прошлых месяцев Россия целенаправленно и беспощадно атакует украинскую энергоструктуру – обстреливает ТЭЦ, уничтожает ЛЭП.

Также наша военная помощь продолжается. Центральной для нас остается помощь ПВО. Очень хорошо, что именно сейчас мы поставили Украине всеобъемлющий военный пакет на сумму 600 миллионов евро. Он включает пятую систему IRIS-T, БМП, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны,

– говорит Шольц.

Канцлер добавил, что до конца года при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии Германия поставит Украине еще один пакет на сумму 1,4 миллиарда евро. Он также будет включать ПВО IRIS-T, Skynex, Gepard, управляемые гаубицы, САУ, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы.

Олаф Шольц пообещал, что в 2025 году военная поддержка Украины Германией продолжится. Страна уже заложила 4 миллиарда евро в бюджет для прямой помощи.

Дополнительно страны G7 в этом году предоставляют нашему государству кредит на сумму в 50 миллиардов евро.