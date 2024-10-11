Про це пишуть журналісти видання Politico. Окрім того, Зеленський також обговорив План перемоги із новим генсекретарем НАТО Марком Рютте.

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Які 5 основних запитів мав Зеленський до партнерів з Європи

Запрошення України в НАТО

Журналісти зазначають, що першим запитом Зеленського до всіх партнерів могло стати запрошення України в НАТО. Однак у видання припускають, що найближчим часом отримати таке запрошення дуже непросто. Адже проти все ще виступають США та Німеччина, тому шанси на це "вкрай малі".

Натомість Київ узявся до підписання 20 двосторонніх угод з різними союзниками щодо безпеки, спрямованих на встановлення тісніших зв’язків у сфері безпеки. Але вони все ж не є повноцінно тими гарантіями безпеки, які дає членство в НАТО.

Посилення прикриття неба України

У Politico наголосили, що другий запит, з яким їхав Зеленський, це захист неба України. Таку ініціативу можна було б реалізувати, якби Польща та Румунія погодилися збивати російські дрони та ракети, що летять у їхній бік.

Однак журналісти зазначають, що шанси на виконання такого прохання мінімальні. Бо союзники бояться втягуватися у війну з Росією.

Водночас партнери можуть передати Україні додаткові системи ППО. У цьому питанні пріоритетними для Києва є додаткові батареї Patriot та SAMP/T.

Дозволи на удари вглиб території Росії західною зброєю

Володимир Зеленський на зустрічах з очільниками Франції, Італії, Британії та Німеччини також просив про дозвіл на удари вглиб Росії західною зброєю.

Однак глави країн Європи продовжують скептично ставитися до цього кроку, адже побоюються, що це може спричинити ескалацію війни. На думку Politico, у цьому питанні шанси на просування також мінімальні.

Відновлення переговорів щодо ракет Taurus

Наразі Німеччина рішуче відмовляється дозволити відправлення своїх потужних крилатих ракет Taurus в Україну. Попри тиск з боку партнерів по коаліції, щоб змінити позицію, Шольц відповів послідовним і категоричним "ні".

Імовірно, Зеленський міг спробувати відновити обговорення цього питання. Однак, як пише видання, шанси змінити позицію німецької влади є низькими.

Продовження фінансування української оборонки партнерами

Українська влада, як пише Politico, також хоче залучити інвестиції від партнерів у свою власну збройову промисловість, що підніме економіку країни та забезпечить її зброєю, яку вона зможе використати проти Росії.

Такі оборонні компанії, як Rheinmetall, Nammo і Saab, вже домовилися про певну форму локальних програм виробництва артилерії та бронетехніки. Данія, Канада та Литва також розміщують прямі замовлення українським компаніям. Шанси на просування у цьому питання, на думку журналістів, дуже високі.