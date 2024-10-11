Гарант заявив, що представив Шольцу план завершення війни, інформує 24 Канал.

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План завершення війни

Президент Зеленський подякував за підтримку формули миру і роботу разом з Україною заради дієвості Самітів миру. Він зазначив про успішне проведення першого саміту і про те, що тепер йде підготовка до другого.

"Але всі у світі бачать що Росія ухиляється від чесної дипломатії, від того, щоб закінчити цю війну справедливо та на основі статуту ООН. Ми потребуємо саме цього – відновлення справедливого миру для України і це перемога для нас і саме заради цього ми працюємо", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що сьогодні представить канцлеру Німеччини план, як на думку України примусити Росію до миру, тобто як завершити війну.

Хотілося б не пізніше, ніж у наступному 2025 році і гарантувати не повторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного Саміту миру, який поставить крапку у війні. Цей План не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру. Ми можемо зробити це у взаємодії. Розраховуємо і на підтримку Німеччини,

– наголосив президент України.

До слова, основні заяви Зеленського та Шольца читайте в матеріалі 24 Каналу.