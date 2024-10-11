Гарант заявил, что представил Шольцу план завершения войны, информирует 24 Канал.

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План завершения войны

Президент Зеленский поблагодарил за поддержку Формулы мира и работу вместе с Украиной ради действенности Саммитов мира. Он отметил об успешном проведении первого саммита и о том, что теперь идет подготовка ко второму.

"Но все в мире видят, что Россия уклоняется от честной дипломатии, от того, чтобы закончить эту войну справедливо и на основе Устава ООН. Мы нуждаемся именно в этом – восстановлении справедливого мира для Украины, и это победа для нас, и именно ради этого мы работаем", – сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня представит канцлеру Германии план, как, по мнению Украины, принудить Россию к миру, то есть как завершить войну.

Хотелось бы не позднее 2025 годау, и гарантировать не повторение агрессии. Этот план является мостом к проведению результативного Саммита мира, который поставит точку в войне. Этот план не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы именно усилить позиции Украины ради приближения мира. Мы можем сделать это во взаимодействии. Рассчитываем и на поддержку Германии,

– подчеркнул президент Украины.

К слову, основные заявления Зеленского и Шольца читайте в материале 24 Канала.