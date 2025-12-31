Друге "вперше в історії": турецькі винищувачі Kizilelma здійснили історичний політ
- Безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma вперше в історії здійснили автономний політ у щільному строю.
- Kizilelma, оснащені українськими двигунами, можуть виконувати завдання ППО та перехоплення повітряних цілей, наближаючись до створення безпілотної альтернативи винищувачам.
Безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma здатні виконувати завдання ППО у складі автономного флоту. Під час випробувань два таких літаки вперше в історії здійснили повністю автономний політ у щільному строю.
Про це інформує 24 Канал із посиланням на Baykar Technologies та Defense Express.
Що відомо про історичний політ турецьких винищувачів?
За інформацією турецької компанії Baykar, безпілотні винищувачі PT3 і PT5 здійснили скоординований політ після послідовного злету, керуючись автономним бойовим пілотом та інтелектуальними алгоритмами. У компанії наголосили, що це перший випадок у світовій авіації, коли два літаки Kizilelma діяли автономно у тісному строю.
Водночас у виданні стверджують, що це вже друге "вперше в історії", оскільки у листопаді Kizilelma під час випробувань вперше уразив F-16.
Прототипи Bayraktar Kizilelma здійснили патрульний політ по завчасно визначеному маршруту, використовуючи програмне забезпечення автономного управління флотом,
– мовиться у пресрелізі компанії.
Результати підтвердили спроможність Kizilelma виконувати місії протиповітряної оборони та перехоплення повітряних цілей – завдання, які раніше виконувалися виключно винищувачами із пілотами.
У Baykar зазначають, що Kizilelma формально не належить до класу так званих "вірних напарників" або ССА, втім Туреччина демонструє помітний прогрес у розвитку безпілотних винищувачів. Фактично йдеться про наближення до створення повноцінної безпілотної альтернативи винищувачам у сфері ППО.
Раніше, у вересні 2025 року, стало відомо, що Kizilelma з українським двигуном перейшов до етапу випробувань зі зброєю, зокрема із мінібомбами Tolun на зовнішніх пілонах SADAK-4T. Очікується, що у майбутньому дрон отримає турецькі ракети класу "повітря – повітря" Gökdoğan BVR AAM, Bozdoğan AAM, Akdoğan AAM та Gökhan AAM. А також ракети Cirit, які є аналогом APKWS. Останні дозволяють використовувати дрон для боротьби з ударними БпЛА, зокрема "Шахедами".
Компанія Baykar будує завод в Україні: що відомо?
19 липня 2022 року тодішній очільник Міноборони Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує угоду з Туреччиною, яка дозволить будівництво заводу безпілотників Bayraktar.
Генеральний директор компанії Халюк Байрактар підтвердив, що завод із виробництва безпілотників Baykar будується на Київщині.
Очікується, що на виробництві працюватиме близько 500 людей, а будівництво завершиться орієнтовно через два роки.