Про це інформує 24 Канал із посиланням на Baykar Technologies та Defense Express.

Що відомо про історичний політ турецьких винищувачів?

За інформацією турецької компанії Baykar, безпілотні винищувачі PT3 і PT5 здійснили скоординований політ після послідовного злету, керуючись автономним бойовим пілотом та інтелектуальними алгоритмами. У компанії наголосили, що це перший випадок у світовій авіації, коли два літаки Kizilelma діяли автономно у тісному строю.

Водночас у виданні стверджують, що це вже друге "вперше в історії", оскільки у листопаді Kizilelma під час випробувань вперше уразив F-16.

Прототипи Bayraktar Kizilelma здійснили патрульний політ по завчасно визначеному маршруту, використовуючи програмне забезпечення автономного управління флотом,

– мовиться у пресрелізі компанії.

Результати підтвердили спроможність Kizilelma виконувати місії протиповітряної оборони та перехоплення повітряних цілей – завдання, які раніше виконувалися виключно винищувачами із пілотами.

У Baykar зазначають, що Kizilelma формально не належить до класу так званих "вірних напарників" або ССА, втім Туреччина демонструє помітний прогрес у розвитку безпілотних винищувачів. Фактично йдеться про наближення до створення повноцінної безпілотної альтернативи винищувачам у сфері ППО.

Раніше, у вересні 2025 року, стало відомо, що Kizilelma з українським двигуном перейшов до етапу випробувань зі зброєю, зокрема із мінібомбами Tolun на зовнішніх пілонах SADAK-4T. Очікується, що у майбутньому дрон отримає турецькі ракети класу "повітря – повітря" Gökdoğan BVR AAM, Bozdoğan AAM, Akdoğan AAM та Gökhan AAM. А також ракети Cirit, які є аналогом APKWS. Останні дозволяють використовувати дрон для боротьби з ударними БпЛА, зокрема "Шахедами".

Компанія Baykar будує завод в Україні: що відомо?