Из-за российской атаки по Украине польская армия снова поднимала самолеты. Это делается для защиты воздушного пространства страны от возможного попадания вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Смотрите также Россия в очередной раз массированно атаковала Украину с воздуха: что известно о последствиях

Зачем Польша поднимала авиацию в воздух 3 сентября?

Россия в ночь на 3 сентября осуществила ракетно-дроновую атаку по Украине. Западные области также подверглись обстрелам. Из-за опасности для приграничных с Украиной районов Польша и страны-союзники подняли в небо авиацию. Удары России по украинским объектам заставили Оперативное командование ВС Польши провести все необходимые процедуры.

Так военные превентивно применили авиацию для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Польские и союзные самолеты интенсивно действуют в воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки находятся на самом высоком уровне готовности,

– написали в сообщении.

Ведомство добавило, что военное командование Польши продолжает мониторить текущую ситуацию, а силы и средства полностью готовы к возможной необходимости немедленно реагировать на угрозы.

Когда Польша поднимала авиацию из-за российской атаки?