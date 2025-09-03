Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Зачем Польша поднимала авиацию в воздух 3 сентября?

Россия в ночь на 3 сентября осуществила ракетно-дроновую атаку по Украине. Западные области также подверглись обстрелам. Из-за опасности для приграничных с Украиной районов Польша и страны-союзники подняли в небо авиацию. Удары России по украинским объектам заставили Оперативное командование ВС Польши провести все необходимые процедуры.

Так военные превентивно применили авиацию для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Польские и союзные самолеты интенсивно действуют в воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки находятся на самом высоком уровне готовности,

– написали в сообщении.

Ведомство добавило, что военное командование Польши продолжает мониторить текущую ситуацию, а силы и средства полностью готовы к возможной необходимости немедленно реагировать на угрозы.

Когда Польша поднимала авиацию из-за российской атаки?