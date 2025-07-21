Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

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Ночью Польша снова поднимала авиацию

В небо поднялась польская и союзническая авиация, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения перевели в состояние наивысшей боевой готовности.

Принятые меры имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан и защиту государственных границ – особенно в районах, приближенных к зоне повышенного риска,

– говорится в официальном заявлении.

В Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши отметили, что продолжают следить за развитием ситуации, а все подчиненные силы находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Напомним, в ночь на 21 июля под вражеским ударом оказался Киев. По данным ГСЧС, в результате атаки погиб один человек, сейчас спасатели продолжают работать на местах обстрела.

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Громко было также в Ивано-Франковске. Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что этой ночью была самая масштабная атака на Ивано-Франковск с начала полномасштабного вторжения.