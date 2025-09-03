Через російську атаку по Україні польська армія знову піднімала літаки. Це робиться для захисту повітяного простору країни від можливого влучання озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Навіщо Польща підіймала авіацію в повітря 3 вересня?

Росія в ніч проти 3 вересня здійснила ракетно-дронову атаку по Україні. Західні області також зазнали обстрілів. Через небезпеку для прикордонних з Україною районів Польща та країни-союзники підняли в небо авіацію. Удари Росії по українських об'єктах змусили Оперативне командування ЗС Польщі провести всі необхідні процедури.

Так військові превентивно застосували авіацію для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Польські та союзні літаки інтенсивно діють у повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перебувають на найвищому рівні готовності,

– написали в повідомленні.

Відомство додало, що воєнне командування Польщі продовжує моніторити поточну ситуацію, а сили та засоби повністю готові до можливої потреби негайно реагувати на загрози.

