Про це пише 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в X.

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Що відомо про дії військової авіації Польщі вночі 19 липня?

Вночі 19 липня Польща підняла у небо військову авіацію через атаку Росії по Україні.

Увага, у зв'язку з черговим нападом Росії, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, розпочалися операції авіації в нашому повітряному просторі,

– йдеться у повідомленні.

Сили оборони Польщі зазначили, що активували всі доступні ресурси та засоби, що є в їхньому розпорядженні. Зокрема, вказувалося, що чергові пари винищувачів піднімали в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у найвищий рівень бойової готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в регіонах, що межують із зонами загрози. Оперативне командування Збройних Сил постійно відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – вказали польські військові.

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До слова, у Львівській області цієї ночі працювала ППО під час атаки дронів. Сили протиповітряної оборони знешкодили ворожий безпілотник.

Це сталося у Львівському районі. Попередньо, минулося без постраждалих та руйнувань.