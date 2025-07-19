Відомо, що загинула людина. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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Які наслідки атаки на Одесу?
Внаслідок російської атаки по Одесі вночі 19 липня спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку.
Відомо, що рятувальники разом з добровольцями ліквідували пожежу. З палаючих квартир врятували 5 осіб.
В ДСНС повідомили, що, на жаль, одна врятована жінка загинула.
Наслідки атаки по Одесі 19 липня / Фото ДСНС
Також з пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин. Станом на о пів на 6 годину ранку інформація щодо постраждалих встановлюється.
Зазначимо, що на місці атаки працювали психологи ДСНС та Національної поліції.
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До слова, під час атаки противника уночі у суботу, 19 липня, крім Києва та Одеси, вибухи лунали і в інших містах. Так, під ударами опинилися Рівне, Полтава та Павлоград, що на Дніпропетровщині.