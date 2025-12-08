"Это афера века": художник Иван Марчук борется за свои картины в суде

Известный украинский художник Иван Марчук подал в суд из-за попытки незаконно завладеть его авторскими правами. Он заявляет, что договор 2020 года, который предложил Михаил Апостол, подписал, не читая.

А сейчас другие люди пытаются присвоить себе его картины. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал издания "Фокус".

Что известно о судебном процессе?

4 ноября художник на своей Facebook-странице выразил обеспокоенность из-за попыток присвоения его картин после поездки в Тернополь и Львов.

Осознание, что после преодоленного мной тернистого пути, каторжной, но мной сознательно выбранной миссии служения искусству (а это почти 80 лет стояния у мольберта), кто-то посягнет на мое право дарить радость и наслаждение людям от его созерцания, пытаясь присвоить ему неподобающее,

– написал Марчук.

Причиной заявлений стали судебные слушания 3 ноября 2025 года в Тернополе относительно прав на картины Марчука. Истец – сам художник, ответчики – четыре человека, среди которых ключевую роль играет Михаил Апостол.

Интересно! В той же заметке художник отметил, что и "среди апостолов существуют иуды", намекая именно на роль Михаила Апостола в деле.



Иван Марчук на фоне своих картин / Фото BBC

Украинский юрист Евгений Пронин сообщил, что художник сначала пытался урегулировать конфликт мирным путем, но никакого ответа от Апостола не получил. Именно поэтому Иван Марчук и обратился в суд.

Впоследствии он назвал публичную реакцию Апостола на иск "кощунственной" и отметил необходимость защиты своего творчества.

Художника поддержал и юрист Валерий Карпунцов, призвав государство и правовое сообщество оберегать права национальных авторов.

Конфликт начался 12 мая 2020 года, в день 84-летия художника. Тогда Апостол предложил подписать договор, который, по словам Марчука, "подсунули". Документ подписали быстро, без ознакомления, и он должен был вступить в силу после нотариального удостоверения.

Договор предусматривал передачу исключительной лицензии на все картины сроком на 100 лет, выплату 10 тысяч гривен и 5% роялти, однако деньги не были уплачены.

Для справки: Коллекция Марчука насчитывает более 5 тысяч полотен, средняя цена – 5 – 10 тысяч долларов, рекордные продажи достигали 300 тысяч долларов.

Пункт о нотариальном удостоверении противоречил устным договоренностям, из-за чего договор подписали, не читая. Марчук пытался отменить его сразу, но только через четыре года узнал, что Апостол и другие считают его действующим.

Судебный процесс длится уже пять месяцев. Один из ответчиков пытался отвести судью из-за пропуска стадии мирового соглашения, но суд отказал.

Ни один из ответчиков – Апостол, Сергей Павленко и Михаил Синица – не комментировал дело. В то же время Апостол в соцсетях называет Синицу товарищем и вспоминает "неслучайную встречу" на следующий день после суда.

Важно! В 2024 году владелица Big Wines сообщила, что Апостол претендовал на авторские права, хотя компания имела договор с художником с 2022 года.

Это не первый случай попыток присвоения работ Марчука. В 2017 году 101 его полотно на 10 миллионов долларов оказалось в руках агента, который не организовал выставку в Музее "Прадо" в Испании и перестал выходить на связь. Тогда Апостол публично заявлял о расследовании этого дела.

