"Это афера века": художник Иван Марчук борется за свои картины в суде
- Украинский художник Иван Марчук подал в суд, поскольку считает, что договор, подписанный в 2020 году, был использован для незаконного завладения его авторскими правами на картины.
- Судебный процесс продолжается, ответчики не комментируют ситуацию.
Известный украинский художник Иван Марчук подал в суд из-за попытки незаконно завладеть его авторскими правами. Он заявляет, что договор 2020 года, который предложил Михаил Апостол, подписал, не читая.
А сейчас другие люди пытаются присвоить себе его картины. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал издания "Фокус".
Что известно о судебном процессе?
4 ноября художник на своей Facebook-странице выразил обеспокоенность из-за попыток присвоения его картин после поездки в Тернополь и Львов.
Осознание, что после преодоленного мной тернистого пути, каторжной, но мной сознательно выбранной миссии служения искусству (а это почти 80 лет стояния у мольберта), кто-то посягнет на мое право дарить радость и наслаждение людям от его созерцания, пытаясь присвоить ему неподобающее,
– написал Марчук.
Причиной заявлений стали судебные слушания 3 ноября 2025 года в Тернополе относительно прав на картины Марчука. Истец – сам художник, ответчики – четыре человека, среди которых ключевую роль играет Михаил Апостол.
Интересно! В той же заметке художник отметил, что и "среди апостолов существуют иуды", намекая именно на роль Михаила Апостола в деле.
Иван Марчук на фоне своих картин / Фото BBC
Украинский юрист Евгений Пронин сообщил, что художник сначала пытался урегулировать конфликт мирным путем, но никакого ответа от Апостола не получил. Именно поэтому Иван Марчук и обратился в суд.
Впоследствии он назвал публичную реакцию Апостола на иск "кощунственной" и отметил необходимость защиты своего творчества.
Художника поддержал и юрист Валерий Карпунцов, призвав государство и правовое сообщество оберегать права национальных авторов.
Конфликт начался 12 мая 2020 года, в день 84-летия художника. Тогда Апостол предложил подписать договор, который, по словам Марчука, "подсунули". Документ подписали быстро, без ознакомления, и он должен был вступить в силу после нотариального удостоверения.
Договор предусматривал передачу исключительной лицензии на все картины сроком на 100 лет, выплату 10 тысяч гривен и 5% роялти, однако деньги не были уплачены.
Для справки:
Коллекция Марчука насчитывает более 5 тысяч полотен, средняя цена – 5 – 10 тысяч долларов, рекордные продажи достигали 300 тысяч долларов.
Пункт о нотариальном удостоверении противоречил устным договоренностям, из-за чего договор подписали, не читая. Марчук пытался отменить его сразу, но только через четыре года узнал, что Апостол и другие считают его действующим.
Судебный процесс длится уже пять месяцев. Один из ответчиков пытался отвести судью из-за пропуска стадии мирового соглашения, но суд отказал.
Ни один из ответчиков – Апостол, Сергей Павленко и Михаил Синица – не комментировал дело. В то же время Апостол в соцсетях называет Синицу товарищем и вспоминает "неслучайную встречу" на следующий день после суда.
Важно! В 2024 году владелица Big Wines сообщила, что Апостол претендовал на авторские права, хотя компания имела договор с художником с 2022 года.
Это не первый случай попыток присвоения работ Марчука. В 2017 году 101 его полотно на 10 миллионов долларов оказалось в руках агента, который не организовал выставку в Музее "Прадо" в Испании и перестал выходить на связь. Тогда Апостол публично заявлял о расследовании этого дела.
