Художник Иван Марчук 12 мая празднует свой 85-й день рождения. В советские времена рисовал маленькие картины, чтобы их можно было спрятать. Он не знал, что будет с ним, но больше всего хотел сохранить жизнь искусству, которое творил собственными руками.

Он – единственный украинец, который попал в список "100 гениев современности" британской газеты Telegraph. Сам называет себя "скупым художником", ведь не любит продавать свои картины.

Интересно Круглолицые и улыбающиеся святые: львовский художник пишет уникальные иконы – фото, видео

Работы художника, говорят, невозможно подделать, ведь он использует для рисования собственную технику – плёнтанизм. Всемирно известного художника долгое время не признавали на родине и более 10 лет он прожил в эмиграции.

Мужчине 12 мая исполняется 85 лет и он по-прежнему, не выпускает кисти из рук. Его картины – уникальны. Это признали в мире.

Интересные факты из жизни художника

Марчук начал рисовать еще в детстве, развив свой талант в подростковом возрасте. Именно тогда он четко понял, что хочет стать художником.

Впервые осознал себя художником уже серьезно в 7 классе. До этого я играл, как и все дети. Правда, не было чем рисовать: карандашей нет, акварели тоже, ничего не было. Были только цветы – рисовал лепестками,

– рассказал художник.

Художник родился на Тернопольщине – окончил 7 классов в школе, далее поступил в художественное училище, затем во львовский институт.

После обучения, во второй половине 1960-х годов, Марчук переехал из Львова в Киев, устроился работать художником. Быстро выполнял производственные заказы, а потом рисовал для себя.

Марчуку угрожала советская власть

Марчук своим творчеством отрицал каноны соцреалистического искусства. Следовательно, советская власть стремилась уничтожить его как художественную единицу не только игнорированием и замалчиванием, но и прямыми притеснениями и угрозами со стороны КГБ. Творчество художника было под негласным запретом больше 17 лет.

Новая уникальная техника Марчука

Иван Марчук является основателем нового стиля в искусстве – плёнтанизма. Такое название художник в шутку дал своему стилю – от слова "пльонтати",, в смысле запутываться. Это мелкие переплетенные линии, которые сливаются в детализированные образы. Из-за сложности выполнения авторской техники передачи изображения ее практически невозможно повторить.



Иван Марчук основатель "плёнтанизма" / Фото Pinterest.com

"Меня завораживали голые деревья – это кружево линий, эта красота. А как все изобразить? Так, я изобрел свою собственную технологию "плёнтанизм". Слово придумала моя мама, которая расчесывала свои длинные волосы и говорила, что они так "запльонтались". Поэтому я начал запутывать десятки километров линий, чтобы сделать один пейзаж", – поделился Марчук.

Жизнь Марчука за рубежом

Художник некоторое время проживал за рубежом. Сначала в Австралии, затем переехал в Канаду и США, где поселился в Нью-Йорке. Иван ходил на курсы и изучал язык, но в итоге решил быть "немым художником" и тратить все время на рисование.



Марчук входит в рейтинг "100 гениев современности" / Фото Pinterest.com

В США он прожил 11 лет, но очень тосковал по Родине и часто приезжал в Украину. Даже купил старый дом в Каневе, чтобы можно было любоваться Днепром и вдохновляться.

Внимание Музеи в Украине: почему легендарные художники никому не нужны

Музей Марчука так и не появился

В 2004 году тогдашний президент Виктор Ющенко анонсировал открытие музея Марчука на Андреевском спуске. Художник невероятно обрадовался этой новости, ведь его творчество популярно в других странах, и ради музея в столицу будет приезжать больше туристов. Однако заведение так и не появилось.

В активе художника более 4 тысяч работ. Половина из которых сейчас – за пределами Украины. Не все уже и умещаются в мастерской художника, а Иван Марчук мечтает о больших форматах и музее, в котором их можно показать людям.

Больше картин художника Ивана Марчука: фото автора