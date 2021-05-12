Художник Іван Марчук 12 травня святкує свій 85-й день народження. У радянські часи малював маленькі картини, щоби їх можна було сховати. Він не знав, що буде з ним, але понад усе хотів зберегти життя мистецтву, яке творив власними руками.

Він – єдиний українець, який потрапив до списку "100 геніїв сучасності" британської газети Telegraph. Сам себе називає себе "скупим художником", адже не любить продавати свої картини.

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Роботи митця, кажуть, неможливо підробити, адже він використовує для малювання власну техніку – пльонтанізм. Всесвітньо відомого художника довгий час не визнавали на Батьківщині й понад 10 років він прожив в еміграції.

Чоловіку 12 травня виповнюється 85 років і він, як і раніше, не випускає пензля з рук. Його картини – унікальні. Це визнали у світі.

Цікаві факти з життя митця

Марчук почав малювати ще в дитинстві, розвинувши свій талант у підлітковому віці. Саме тоді він чітко зрозумів, що хоче стати художником.

Уперше усвідомив себе митцем уже серйозно в 7 класі. До того я бавився, як і всі діти. Правда, не було чим малювати: олівців немає, акварелі теж, нічого не було. Були лише квіти – малював пелюстками,

– розповів митець.

Художник народився на Тернопільщині – закінчив 7 класів у школі, далі вступив до художнього училища потім до львівського інституту.

Після навчання, у другій половині 1960-х років, Марчук переїхав зі Львова до Києва, влаштувався працювати художником. Швидко виконував виробничі замовлення, а потім малював для себе.

Марчуку погрожувала радянська влада

Марчук своєю творчістю заперечував канони соцреалістичного мистецтва. Відтак, радянська влада прагнула знищити його як мистецьку одиницю не лише ігноруванням і замовчуванням, а і прямими утисками й погрозами з боку КДБ. Творчість митця була під негласною забороною понад 17 років.

Нова унікальна техніка Марчука

Іван Марчук є засновником нового стилю в мистецтві – пльонтанізму. Таку назву митець жартома дав своєму стилю – від слова "пльонтати", в сенсі заплутуватись. Це дрібні переплетені лінії, які зливаються в деталізовані образи. Через складність виконання авторської техніки передачі зображення її практично неможливо повторити.



Іван Марчук засновник "пльонтанізму" / Фото Pinterest.com

"Мене заворожували голі дерева – це мереживо ліній, ця краса. А як то все зобразити? Так, я винайшов свою власну технологію "пльонтанізм". Слово придумала моя мама, яка розчісувала своє довге волосся й говорила, що воно так "запльонталось". Тож я почав заплутувати десятки кілометрів ліній, щоби зробити один пейзаж", – поділився Марчук.

Життя Марчука за кордоном

Митець деякий час проживав за кордоном. Спочатку в Австралії, потім переїхав до Канади й США, де оселився в Нью-Йорку. Іван ходив на курси та вивчав мову, але зрештою вирішив бути "німим художником" і витрачати весь час на малювання.



Марчук входить у рейтинг "100 геніїв сучасності" / Фото Pinterest.com

У США він прожив 11 років, проте дуже сумував за Батьківщиною й часто приїздив в Україну. Навіть купив стару хату в Каневі, щоби можна було милуватися Дніпром та надихатися.

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Музей Марчука так і не з'явився

У 2004 році тодішній президент Віктор Ющенко анонсував відкриття музею Марчука на Андріївському узвозі. Художник неймовірно зрадів цій новині, адже його творчість популярна в інших країнах, і заради музею в столицю буде приїжджати більше туристів. Проте заклад так і не з'явився.

У доробку митця понад 4 тисячі робіт. Половина з яких зараз – за межами України. Не всі вже і вміщаються в майстерні художника, а Іван Марчук мріє про великі формати та музей, у якому їх можна показати людям.

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