Роман Зилинко – львовский иконописец, который в своем творчестве вдохновляется народными, "наивными иконами". Он пишет христианских святых максимально яркими и близкими – как родственников, фотографии которых часто вкладывают за раму образов в украинских домах.

У Романа Зилинко нет образования иконописца. Он – дипломированный богослов, окончил 2 католических университета: Львовскую Богословскую Академию (теперь – Украинский католический университет) и магистратуру Католического Университета Люблина, где стал доктором наук в области истории искусств.

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В школе и в университете Роман рисовал на стекле, а когда начал работать во Львове, в Национальном музее имени Андрея Шептицкого, увлекся иконописью серьезно.

В 2010 году он принял участие в создании рождественской ярмарки "От Романа до Иордана", где львовские художники популяризируют украинскую эстетику во время религиозных праздников, осовременивая традиционные художественные техники. Теперь ярмарка стала ежегодной. Тогда же начал делать первых святых Николаев.

Иконописец создал рождественскую шопку для киевского Майдана

Еще один силуэт этого седого святого с Евангелием в руках он создал во время Революции Достоинства в 2013 году, а затем, вместе с другими друзьями-художниками, изготовил рождественскую шопку для киевского Майдана, которую называли "Вифлеемской стайней".

Материалы и помещение для работы предоставила Украинская греко-католическая церковь. В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года во время штурма Майдана вертеп был рядом с "огненной баррикадой", но чудом уцелел.

Стараюсь делать тех святых без иерархического барьера. Приблизить, нарисовать им румянец, улыбку, поместить их в какую-то близкую нам ситуацию,

– рассказал иконописец.

Создатели народных икон опирались на фантазию и яркую цветовую палитру – святым рисовали румянец и большие круглые глаза. На образах того времени цветут сады с растениями ярких оттенков, ведь на народные иконы довольно серьезно повлияла эпоха барокко с ее любовью к подчеркнутой театральности.