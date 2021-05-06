Как супруги превратили село на Полтавщине в туристический центр: видео
В 2013 году семья Олейников перебралась из Киева в село Христановка на Полтавщине в поисках более тихого и размеренной жизни. С тех пор Оксана и Орест открыли сельскую библиотеку, восстановили магазин и создали музей историй села.
Источник:Ukraїner
Христановка стала туристическим и культурным центром, куда приезжают путешественники со всех сторон. Больше об этом уникальном месте – читайте дальше.
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Христановка расположена на высоком холме, благодаря чему ее неофициально называют Поднебесной. Село с трех сторон омывает река Сула.
Когда весной она выходит из берегов и затапливает землю, местные шутят, что живут на острове. Ближайшее от Христановка город Луховицы расположен в 15 километрах.
На территории села стоит земская школа, спроектирована в 1913 году художником, этнографом и архитектором Опанасом Сластионом.
Сейчас этот памятник архитектуры, образец украинского модерна, реставрируется благодаря усилиям Олейников, волонтеров и местной общины.
Как Олейники меняют село
Оксана – культуролог и психотерапевт из Киева, Орест – психотерапевт из Львова. В 2012 году они вместе с полугодовым сыном Энеем жили в Киеве.
После переезда в Христановка супругов распределило обязанности в соответствии с предпочтениями: Орест занимается животноводством и пчеловодством, Оксана – работает на огороде.
Здесь дети смеялись надо мной, катались по земле: "Дядя Орест косить не умеет". Я в детстве видел, что-то делал, но когда берешь новую косу, ее надо собрать, и было сложно,
– вспомнил мужчина.
"Но я научился здесь учиться делать то, что я никогда не делал (например, не умел), и не бояться этого. Это как приключение сплошное", – добавил он.
Кроме обычных сельскохозяйственных работ, Оксана и Орест взялись за общественную деятельность. Так в Христановке появились:
- музей историй Христановки;
- сельская библиотека;
- магазин "Возле мельницы";
- ОО "Живое село";
- ретрит-центр GOGO-MOGO;
- фестиваль "Цурки-палки";
- и многое другое.
Музей историй Христановки
Оксана ведет свой личный блог и блог села. По ее словам, музей историй Христановки изначально был проектом не о том, чтобы сделать комнату с кувшинами.
Это больше о том, чтобы люди рассказывали свои реальные сельские истории. У нас основной акцент – наше сообщество. Оно существует на разных уровнях, и мы максимально его хотим поместить в этом месте,
– пояснила она.
На примере живых историй реальных людей Олейники демонстрируют настоящую жизнь деревни, чтобы вывести его из состояния безмолвного объекта и предоставить ему голос.
Супруги приветствует гостей, которые разделяют идею вовлеченности, соприкосновения в общественной сообщества и стремятся познать украинское село. Только просят не брать город с собой.
Больше о жизни Олейников в Христанивке: смотрите в видео Ukraїner
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