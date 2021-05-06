В 2013 году семья Олейников перебралась из Киева в село Христановка на Полтавщине в поисках более тихого и размеренной жизни. С тех пор Оксана и Орест открыли сельскую библиотеку, восстановили магазин и создали музей историй села.

Христановка стала туристическим и культурным центром, куда приезжают путешественники со всех сторон. Больше об этом уникальном месте – читайте дальше.

Примечательно Отчаянные ветроловы: как украинцы учатся покорять стихии – живописное видео

Христановка расположена на высоком холме, благодаря чему ее неофициально называют Поднебесной. Село с трех сторон омывает река Сула.

Когда весной она выходит из берегов и затапливает землю, местные шутят, что живут на острове. Ближайшее от Христановка город Луховицы расположен в 15 километрах.

На территории села стоит земская школа, спроектирована в 1913 году художником, этнографом и архитектором Опанасом Сластионом.

Сейчас этот памятник архитектуры, образец украинского модерна, реставрируется благодаря усилиям Олейников, волонтеров и местной общины.

Как Олейники меняют село

Оксана – культуролог и психотерапевт из Киева, Орест – психотерапевт из Львова. В 2012 году они вместе с полугодовым сыном Энеем жили в Киеве.

Интересно! Тогда супруги даже не думал о том, что когда-то будут жить в селе, население которого достигает всего лишь чуть более 150 человек.

После переезда в Христановка супругов распределило обязанности в соответствии с предпочтениями: Орест занимается животноводством и пчеловодством, Оксана – работает на огороде.

Здесь дети смеялись надо мной, катались по земле: "Дядя Орест косить не умеет". Я в детстве видел, что-то делал, но когда берешь новую косу, ее надо собрать, и было сложно,

– вспомнил мужчина.

"Но я научился здесь учиться делать то, что я никогда не делал (например, не умел), и не бояться этого. Это как приключение сплошное", – добавил он.

Кроме обычных сельскохозяйственных работ, Оксана и Орест взялись за общественную деятельность. Так в Христановке появились:

музей историй Христановки;

сельская библиотека;

магазин "Возле мельницы";

ОО "Живое село";

ретрит-центр GOGO-MOGO;

фестиваль "Цурки-палки";

и многое другое.

Музей историй Христановки

Оксана ведет свой личный блог и блог села. По ее словам, музей историй Христановки изначально был проектом не о том, чтобы сделать комнату с кувшинами.

Это больше о том, чтобы люди рассказывали свои реальные сельские истории. У нас основной акцент – наше сообщество. Оно существует на разных уровнях, и мы максимально его хотим поместить в этом месте,

– пояснила она.

На примере живых историй реальных людей Олейники демонстрируют настоящую жизнь деревни, чтобы вывести его из состояния безмолвного объекта и предоставить ему голос.

Супруги приветствует гостей, которые разделяют идею вовлеченности, соприкосновения в общественной сообщества и стремятся познать украинское село. Только просят не брать город с собой.

Больше о жизни Олейников в Христанивке: смотрите в видео Ukraїner