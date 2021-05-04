Отчаянные витроловы: как украинцы учатся покорять стихии – живописное видео
В заповедной зоне Ягорлицкого залива, в селе Ивановка, уже около 7 лет существует школа кайтсерфинга Vitrolove. Все начиналось с энтузиазма Романа Коцюка, его друзей и нескольких подержанных кайтов.
Источник:Ukraїner
Сейчас туда едут со всей Украины, чтобы покорить две стихии – воду и ветер. Больше об уникальном виде спорта – читайте дальше.
Интересно Почему американец с украинскими корнями поселился на Полтавщине: поразительная история
Кайтсерфинг в Украине
С английского kite – воздушный змей, surfing – катание по волнам. Это официально признан водный вид спорта, который заключается в движении с помощью управления "воздушным змеем", то есть кайтом.
- Лучше для кайтсерфинга в Украине подходят побережья Черного и Азовского морей.
- Ягорлыцкий залив расположен в северной части Черного моря.
- А именно – между Кинбурнским полуостровом и полуостровом Ягорлицкий Кут.
Ягорлыцкий залив на карте:
В 2014 году Роман Коцюк, основатель школы кайтсерфинга Vitrolove искал локацию для занятий. Увидев бесконечные просторы чистой воды и мели, он понял, что это лучшее место.
"Есть только ветер, вода и ты"
Инфраструктуру для школы Роман с командой создают сами. В кайт-таборе есть палатка для большой компании, ее еще называют "пауком", и пресная вода, запасы которой регулярно пополняют.
Кайтсерфинг становится все популярнее в Украине / Фото Ukraīner, Катя Акварельная
Ранее в этом Роман жил в Киеве, занимался бизнесом. Кайтсерфинг от начала знакомства с этим видом спорта стал для мужчины любимым хобби, которое впоследствии переросло в дело жизни.
Я помню эти ощущения, когда я поехал на доске впервые. Когда тебя тянет какая-то сила, ты стоишь на доске и управляешь этой стихией. Потому кайт работает в стихиях ветра и воды,
– пояснил он.
"И ты объединяешь эти стихии в одной вещи. А ощущение, когда я взлетел под кайтом, трудно описать. Это невероятная радость, что у тебя получилось это", – подчеркнул Коцюк.
Как пояснил Роман, в этом виде спорта нет ничего лишнего. Есть только ветер, вода и человек. И именно от него зависит, насколько он сумеет оседлать эти стихии.
"Если ты сделал все правильно, отбалансировался, ты поедешь на доске, ты поймаешь свой ветер, поймаешь свой фан", –подчеркнул он.
Больше о ветроловах: смотрите в видео Ukraīner
Поделиться новостью