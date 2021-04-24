Село Крячковка на Полтавщине известно среди исследователей и исполнителей украинской традиционной музыки. Здесь образовался ансамбль народной песни "Древо" из более чем 60-летней историей. Голоса "Древа" в свое время поразили Юрия Фединского, который уехал из США и основал в Крячковке фестиваль "Древо рода кобзарского".

"Здесь есть все, что нужно, чтобы восстановить кобзарство в Украине. Те, кому эта идея нравится, найдут путь, как это сделать. И я хочу им помочь", – рассказал Фединский.

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Почему Фединский переехал на Полтавщину

Юрий родился и вырос в США. Там он получил профессиональное музыкальное образование. Звучание украинской бандуры впервые услышал в материнской фонотеке (ее род происходит из Украины).

Сразу по приезду в Украину мужчина учился музыке также и во Львове, а позже – в Киеве. Пока не оказался на Полтавщине.

Там он собственноручно отстроил старый дом, обустроил мастерскую и начал изготавливать украинские народные музыкальные инструменты – торбаны и бандуры.

В Украине Юрий женился на Марии, музыкантке из Полтавы. В Крячковке они стали участниками "Древа" и долгое время пели вместе.

и долгое время пели вместе. Сегодня супруги Фединские имеют уже 2 детей. А в 2019 году в Крячковке поселился и отец Юрия, Эрик.



Отец Юрий Фединского / Фото Ukraиner, Константин Гузенко

Все вместе они работают над развитием хозяйства и мечтают о развитии и реализации возможностей, которые видят в регионе и Украине.

"Древо рода кобзарского".

Для всего объединенного народной музыкой сообщества Юрий Фединский на собственном дворе начал международный фестиваль "Древо рода кобзарского".

Фестиваль начинался с небольшого лагеря для тех, кто хотел бы научиться кобзарству и изготовлению традиционных украинских музыкальных инструментов.

Обратите внимание! Сейчас на "Древо рода кобзарского" на Юрин двор съезжаются десятки людей со всех уголков Украины и мира.

Новые контакты в Крячковку привозят ученики Юрия Фединского, которые гастролируют по Китаю, Индии, Индонезии, Финляндии и многим другим странам.



Фестиваль в Крячковке / Фото Ukraиner, Константин Гузенко

Одним из таких иностранцев, который тоже захотел научиться изготавливать народные музыкальные инструменты, стал Джон Уэстморленд из Хельсинки.

Кобзари, эти практически шаманские странствующие музыканты, существовали повсюду в мире (по крайней мере, его половине) на протяжении всей истории,

– отметил он.

"Поэтому я очень счастлив, что происходит такой фестиваль, где музыканты, фольклористы и широкая публика сходятся вместе и пытаются уважать свою историю", – добавил Джон.

Больше о фестивале в Крячковке: смотрите в видео Ukraїner