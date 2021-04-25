Чому американець з українським корінням оселився на Полтавщині: вражаюча історія
Село Крячківка на Полтавщині відоме серед дослідників та виконавців української традиційної музики. Тут утворився ансамбль народної пісні "Древо" з понад 60-річною історією. Голоси "Древа" свого часу вразили Юрка Фединського, який виїхав із США та заснував у Крячківці фестиваль "Древо роду кобзарського".
Джерело:Ukraїner
"Тут є все, що треба, щоб відновити кобзарство в Україні. Ті, кому ця ідея до вподоби, знайдуть шлях, як це зробити. І я хочу їм допомогти", – розповів Фединський.
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Чому Фединський переїхав на Полтавщину
Юрко народився та виріс у США. Там він здобув професійну музичну освіту. Звучання української бандури вперше почув у материній фонотеці (її рід походить з України).
- Одразу по приїзді в Україну чоловік навчався музики також і у Львові, а згодом – у Києві. Аж поки не опинився на Полтавщині.
- Там він власноруч відбудував стару хату, облаштував майстерню і почав виготовляти українські народні музичні інструменти – торбани та бандури.
- В Україні Юрко одружився з Марією, музиканткою з Полтави. У Крячківці вони стали учасниками "Древа" і тривалий час співали разом.
- Сьогодні подружжя Фединських має вже 2 дітей. А у 2019 році у Крячківці оселився й батько Юрія, Ерик.
Батько Юрій Фединського / Фото Ukraїner, Костянтин Гузенко
Усі разом вони працюють над розбудовою господарства та мріють про розвиток та реалізацію можливостей, які бачать у регіоні та Україні.
"Древо роду кобзарського".
Для всієї об'єднаної народною музикою спільноти Юрко Фединський на власному подвір'ї започаткував міжнародний фестиваль "Древо роду кобзарського".
Фестиваль розпочинався з невеличкого табору для тих, хто хотів би навчитися кобзарства та виготовлення традиційних українських музичних інструментів.
Нові контакти до Крячківки привозять учні Юрка Фединського, які гастролюють Китаєм, Індією, Індонезією, Фінляндією та багатьма іншими країнами.
Фестиваль у Крячківці / Фото Ukraїner, Костянтин Гузенко
Одним з таких іноземців, що й собі захотів навчитися виготовляти народні музичні інструменти став Джон Вестморленд з Гельсінкі.
Кобзарі, ці практично шаманські мандрівні музики, існували всюди у світі (чи принаймні його половині) впродовж усієї історії,
– зазначив він.
"Тому я дуже щасливий, що відбувається такий фестиваль, де музиканти, фольклористи та широка публіка сходяться разом і намагаються шанувати свою історію", – додав Джон.
Більше про фестиваль у Крячківці: дивіться у відео Ukraїner
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