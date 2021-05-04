У заповідній зоні Ягорлицької затоки, e селі Іванівка, вже близько 7 років існує школа кайтсерфінгу Vitrolove. Все починалося з ентузіазму Романа Коцюка, його друзів і кількох уживаних кайтів.

Зараз туди їдуть зі всієї України, щоб підкорити дві стихії – воду та вітер. Більше про унікальний вид спорту – читайте далі.

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Кайтсерфінг в Україні

З англійської kite – повітряний змій, surfing – катання по хвилях. Це офіційно визнаний водний вид спорту, який полягає в русі з допомогою керування "повітряним змієм", тобто кайтом.

Найкраще для кайтсерфінгу в Україні підходять узбережжя Чорного та Азовського морів.

Ягорлицька затока розташована у північній частині Чорного моря.

А саме – між Кінбурнським півостровом та півостровом Ягорлицький Кут.

Ягорлицька затока на карті:

У 2014 році Роман Коцюк, засновник школи кайтсерфінгу Vitrolove шукав локацію для занять. Побачивши нескінченні простори чистої води й мілини, він зрозумів, що це найкраще місце.

"Є лише вітер, вода і ти"

Інфраструктуру для школи Роман з командою створюють власноруч. У кайттаборі є намет для великої компанії, його ще називають "павуком", і прісна вода, запаси якої регулярно поповнюють.



Кайтсерфінг стає все популярнішим в Україні / Фото Ukraīner, Катя Акварельна

Раніше цього Роман жив у Києві, мав бізнес. Кайтсерфінг від самого початку знайомства з цим видом спорту став для чоловіка улюбленим хобі, яке згодом переросло у справу життя.

Я пам'ятаю ці відчуття, коли я поїхав на дошці вперше. Коли тебе тягне якась сила, ти стоїш на дошці і керуєш цією стихією. Бо кайт працює в стихіях вітру і води,

– пояснив він.

"І ти поєднуєш ці стихії в одній речі. А відчуття, коли я злетів під кайтом, важко описати. Це неймовірна радість, що в тебе вийшло це", – наголосив роман.

Довідка. Базовий курс кайтсерфінгу триває близько 12 годин, його проходять за 3 –4 дні. За словами, цього часу цілком достатньо, аби опанувати основи.

Як пояснив, у цьому виді спорту немає нічого зайвого. Є лише вітер, вода, і людина. Й саме від неї залежить, наскільки вона зуміє осідлати ці стихії.

"Якщо ти зробив все правильно, відбалансувався, ти поїдеш на дошці, ти зловиш свій вітер, зловиш свій фан", – підкреслив він.

Більше про вітроловів: дивіться у відео Ukraīner