Испанская полиция расследует исчезновение картины Пабло Пикассо "Натюрморт с Гитарой", которую должны были представить на выставке фонда CajaGranada как часть партии одолженных экспонатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Какую картину похитили?

Речь идет о крошечной картине Пабло Пикассо Naturaleza muerta con guitarra (Натюрморт с гитарой - 24 Канал).



Натюрморт с гитарой / Пабло Пикассо

Работа размером 12,7 на 9,8 сантиметра принадлежала частному коллекционеру из Мадрида и должна была стать частью выставки фонда "Натюрморт: вечность инертных".

Стоимость крошечной картины оценивают в 600 000 евро.

Что известно о деталях исчезновения?

По информации фонда, фургон с экспонатами прибыл 3 октября в 10:00 по местному времени. Но после разгрузки оказалось, что упакованные работы имели неправильную нумерацию, что усложнило "полную проверку". Поэтому доставку подписали, а фургон отпустили.

Однако в следующий понедельник экспонаты, которые все выходные были под видео наблюдением, распаковали.

Около утра того дня куратор выставки и руководитель выставочного отдела фонда заметили, что одной работы не хватает. Это небольшая гуашь Пабло Пикассо под названием "Натюрморт с гитарой",

– говорится в заявлении фонда.

Местные СМИ предполагают, что, фургон останавливался на ночь вблизи Гранады, и что два человека на борту по очереди охраняли его драгоценный груз.

Почему картины Пикассо так привлекают грабителей?

Картины известного художника стоят заоблачных денег – это и привлекает воров по всему миру.

У одной внучки из виллы на Французской Ривьере воры еще в 1989 году похитили 12 картин, стоимостью около 9 миллионов фунтов стерлингов.

А в феврале 2007 года из дома еще одной внучки художника, что в Париже, похитили две картины стоимость около 50 миллионов евро.

Также грабители похитили альбом Пикассо в 2023 году из парижского музея, стоимость которого оценивается в более чем 8 миллионов евро.

Еще в 1976 году 118 работ были похищены из музея в южном городе Авиньон. Этот инцидент признан одной из крупнейших краж искусства во Франции.

А в 1997 году вооруженный грабитель украл в Лондоне "Женское лицо" стоимостью более 500 000 фунтов стерлингов, которую впоследствии удалось вернуть.