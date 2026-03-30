Благодаря оперативным действиям правоохранительных служб и системе наблюдения, преступники не смогли пройти дальше в музей, об этом сообщает The Guardian.

Что известно о краже?

Четверо мужчин в масках смогли попасть в виллу Фонда Маньяни Рокка и убежать с тремя экспонатами. Воры выломали дверь, попали в комнату на первом этаже и сбежали через музейный сад за 3 минуты. Благодаря вмешательству полиции и систем безопасности воры не имели времени попасть дальше.

По сообщениям итальянских СМИ они похитили: "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна, "Рыб" Пьера-Огюста Ренуара и "Одалиску на террасе" Анри Матисса. Стоимость шедевров составляет более 9 миллионов евро. Это крупнейшее ограбление произведений искусства в Италии за последние годы.

Фонд Маньяни Рокка был основан в 1977 Луиджи Маньяни, композитором и коллекционером искусства, находится в 20 километрах от Пармы, на севере Италии. Кроме уже упомянутых художников известен своей коллекцией работ Дюрера, Ван Дейка, Рубенса, Гойя, Моне и других.

Что известно о похищенных картинах?

Картина Сезанна, создана примерно в 1890 году, принадлежит к серии натюрмортов с вишнями. По данным фонда, эта работа является редкой. Ее особенность в том, что она выполнена акварелью - техникой, в которой художник-постимпрессионист начал работать только в последние годы жизни.



"Натюрморт с вишнями" Поль Сезанн / Фото Alamy

Пьер Огюст Ренуар, один из лидеров импрессионизма. Его работа "Рыбы" создана примерно в 1917 году.



"Рыбы" Пьер-Огюст Ренуар / Фото Alamy



Анри Матисс , один из самых известных представителей фовизма. "Одалиска на террасе", написана в 1922 году



"Одалиска на террасе" Анри Матисс / Фото Alamy

