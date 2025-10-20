Іспанська поліція розслідує зникнення картини Пабло Пікассо "Натюрморт з Гітарою", яку мали представити на виставці фонду CajaGranada як частину партії позичених експонатів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також Пограбування року: ЗМІ опублікували момент крадіжки у Луврі

Яку картину викрали?

Йдеться про крихітну картину Пабло Пікассо Naturaleza muerta con guitarra (Натюрморт із гітарою - 24 Канал).



Натюрморт з гітарою / Пабло Пікассо

Робота розміром 12,7 на 9,8 сантиметра належала приватному колекціонеру із Мадрида та мала стати частиною виставки фонду "Натюрморт: вічність інертних".

Вартість крихітної картини оцінюють в 600 000 євро.

Що відомо про деталі зникнення?

За інформацією фонду, фургон з експонатами прибув 3 жовтня о 10:00 за місцевим часом. Але після розвантаження виявилось, що запаковані роботи мали неправильну нумерацію, що ускладнило "повну перевірку". Тож доставку підписали, а фургон відпустили.

Однак наступного понеділка експонати, які всі вихідні були під відео наглядом, розпакували.

Близько ранку того дня куратор виставки та керівник виставкового відділу фонду помітили, що однієї роботи бракує. Це невелика гуаш Пабло Пікассо під назвою "Натюрморт з гітарою",

– йдеться в заяві фонду.

Місцеві ЗМІ припускають, що, фургон зупинявся на ніч поблизу Гранади, і що двоє людей на борту по черзі охороняли його дорогоцінний вантаж.

Чому картини Пікассо так приваблюють грабіжників?

Картини відомого художника коштують захмарних грошей – це і приваблює злодіїв по всьому світу.

В однієї онуки з вілли на Французькій Рив'єрі злодії ще в 1989 році викрали 12 картин, вартістю близько 9 мільйонів фунтів стерлінгів.

А в лютому 2007 року з будинку ще однієї онуки художника, що в Парижі, викрали дві картини вартість близько 50 мільйонів євро.

Також грабіжники викрали альбом Пікассо у 2023 році з паризького музею, вартість якого оцінюють у понад 8 мільйонів євро.

Ще у 1976 році 118 робіт було викрадено з музею в південному місті Авіньйон. Цей інцидент визнаний однією з найбільших крадіжок мистецтва у Франції.

А в 1997 році озброєний грабіжник вкрав у Лондоні "Жіноче обличчя" вартістю понад 500 000 фунтів стерлінгів, яку згодом вдалось повернути.