В Ужгороде правоохранители в форме без опознавательных знаков забрали в ТЦК уволенного полицейского Ивана Белецкого. Незадолго до этого он вступился за ветерана в конфликте с работниками военкомата.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Ужгород.

Что произошло с Белецким?

Местная жительница Мирослава Копинец, которая стала свидетелем инцидента, рассказала, что видела Ивана Белецкого на улице Сечени в Ужгороде, когда из машины вышли 8 человек и забрали его. Женщина начала фотографировать то, что происходит, на телефон, но его пытались забрать и били ее по рукам.

Мужчины, что забрали Ивана Белецкого / фото Мирославы Копинец

Жена Белецкого Ирина Пацкан подтвердила, что ее мужа забрали в ТЦК. Женщина рассказала, что тот прошел ВВК и его признали годным, хотя он недавно перенес операцию – у него удалили сустав.

В Закарпатском областном ТЦК заявили, что Белецкий якобы находился в розыске за несвоевременное обновление данных. Кроме того, там напомнили, что мужчину недавно уволили со службы в Национальной полиции за "нарушение служебной дисциплины". Там подтвердили, что экс-полицейского забрали в ТЦК, где он прошел ВВК и был признан годным к военной службе.

Что известно о скандале вокруг Белецкого?