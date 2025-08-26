Укр Рус
26 серпня, 16:03
В Ужгороді до ТЦК забрали експоліціянта, який допоміг ветерану у конфлікті з військоматом

Дмитро Усик
Основні тези
  • В Ужгороді правоохоронці забрали до ТЦК звільненого поліціянта Івана Белецького після його підтримки ветерана у конфлікті з військкоматом.
  • Белецького визнали придатним до військової служби, хоча він нещодавно переніс операцію.

В Ужгороді правоохоронці у формі без розпізнавальних знаків забрали до ТЦК звільненого поліціянта Івана Белецького. Незадовго до цього він заступився за ветерана у конфлікті з працівниками військкомату.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Ужгород.

Що сталося з Белецьким?

Місцева жителька Мирослава Копинець, яка стала свідком інциденту, розповіла, що бачила Івана Белецького на вулиці Сечені в Ужгороді, коли із машини вийшли 8 людей та забрали його. Жінка почала фотографувати те, що відбувається, на телефон, але його намагалися забрати й били її по руках. 

Чоловіки, що забрали Івана Белецького / фото Мирослави Копинець

Дружина Белецького Ірина Пацкан підтвердила, що її чоловіка забрали до ТЦК. Жінка розповіла, що той пройшов ВЛК і його визнали придатним, хоча він нещодавно переніс операцію – у нього вилучили суглоб.

У Закарпатському обласному ТЦК заявили, що Белецький нібито перебував у розшуку за несвоєчасне оновлення данних. Крім того, там нагадали, що чоловіка нещодавно звільнили зі служби в Національній поліції за "порушення службової дисципліни". Там підтвердили, що експоліціянта забрали до ТЦК, де він пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби.

Що відомо про скандал навколо Белецького?

  • Іван Белецький – ветеран російсько-української та колишній поліціант, якого звільнили після того, як він допоміг ветерану з інвалідністю, якого образили працівники ТЦК.

  • У червні 2025 року двоє представників ТЦК вдарили по голові ветерана Олександра Усенка. Крім того, вони принижували його, допитуючись про те, де він "купив інвалідність".

  • Після скандалу працівники ТЦК вибачилися перед Усенком і конфлікт залагодили. Як виявилося, цьому значною мірою посприяв поліцейський Іван Белецький, який передав відеодокази з місця подій.

  • За словами Белецького, його дії допомогли "зруйнувати неправдиву версію військовослужбовців РТЦК, які були впевнені, що відео з місця події не буде, і придумали, що це ветеран до них чіплявся".

  • Однак після цього інспекція Нацполіції почала проти Белецького розслідування. За його результатами ветерана звільнили.