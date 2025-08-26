В Ужгороді правоохоронці у формі без розпізнавальних знаків забрали до ТЦК звільненого поліціянта Івана Белецького. Незадовго до цього він заступився за ветерана у конфлікті з працівниками військкомату.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Ужгород.

Що сталося з Белецьким?

Місцева жителька Мирослава Копинець, яка стала свідком інциденту, розповіла, що бачила Івана Белецького на вулиці Сечені в Ужгороді, коли із машини вийшли 8 людей та забрали його. Жінка почала фотографувати те, що відбувається, на телефон, але його намагалися забрати й били її по руках.

Чоловіки, що забрали Івана Белецького / фото Мирослави Копинець

Дружина Белецького Ірина Пацкан підтвердила, що її чоловіка забрали до ТЦК. Жінка розповіла, що той пройшов ВЛК і його визнали придатним, хоча він нещодавно переніс операцію – у нього вилучили суглоб.

У Закарпатському обласному ТЦК заявили, що Белецький нібито перебував у розшуку за несвоєчасне оновлення данних. Крім того, там нагадали, що чоловіка нещодавно звільнили зі служби в Національній поліції за "порушення службової дисципліни". Там підтвердили, що експоліціянта забрали до ТЦК, де він пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби.

Що відомо про скандал навколо Белецького?