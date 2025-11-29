ВСУ зачистили Ивановку Днепропетровской области, десятки россиян ликвидировали, – Deep State

Украинские военные зачистили село Ивановку и южные окраины Днепропетровской области. Противник понес серьезные потери среди личного состава. Также удалось пополнить обменный фонд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический проект Deep State.

Какие результаты зачистки Ивановки?

Отмечается, что 37 отдельная бригада морской пехоты зачистила Ивановку и южные окраины села. В результате поисково-ударных действий удалось уничтожить 53 оккупанта. Еще 19 россиян нашим бойцам удалось взять в плен.

П***ров взяты в плен и переданы для пополнения обменного фонда. Их накормлены и оказана медицинская помощь. В отличие от убл*дк*в, мы максимально придерживаемся норм международного права,

– говорится в сообщении.

Также аналитики показали кадры, на которых видно как человек, которого, вероятно, мобилизовали на временно оккупированных территориях Украины, зачитал "Завещание" Тараса Григорьевича Шевченко после взятия в плен.

Ивановку зачистили от оккупантов: смотрите видео

Какова ситуация в Днепропетровской области?