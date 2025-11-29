ЗСУ зачистили Іванівку Дніпропетровської області, десятки росіян ліквідували, – Deep State

Українські військові зачистили село Іванівку та південні околиці Дніпропетровської області. Противник зазнав серйозних втрат серед особового складу. Також вдалося поповнити обмінний фонд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичний проєкт Deep State.

Які результати зачистки Іванівки?

Зазначається, що 37 окрема бригада морської піхоти зачистила Іванівку та південні околиці села. Внаслідок пошуково-ударних дій вдалося знищити 53 окупанти. Ще 19 росіян нашим бійцям вдалося взяти у полон.

П***рів узято в полон та передано для поповнення обмінного фонду. Їх нагодовано та надано медичну допомогу. На відміну від убл*дк*в, ми максимально дотримуємося норм міжнародного права,

– ідеться у повідомленні.

Також аналітики показали кадри, на яких видно як чоловік, якого, ймовірно, мобілізували на тимчасово окупованих територіях України, зачитав "Заповіт" Тараса Григоровича Шевченка після взяття у полон.

Яка ситуація у Дніпропетровській області?