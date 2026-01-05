Экс-глава внешней разведки ответил, будет ли Иващенко эффективным главой ГУР

Зеленский назначил бывшего руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко главой ГУР. Он был выходцем как раз Главного управления разведки. Эти две разведки близки во взаимодействии, но стратегически в соответствии со своими задачами различаются.

Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что Олег Иващенко в СВР выполнял свои функции больше как военный человек и частично как аналитик, поэтому он вернулся в ГУР.

Смотрите также Будут новые решения, – военный объяснил, как замена Буданова повлияет на разведку

Функционал СВР и ГУР: где Иващенко эффективнее?

По мнению Маломужа, бывший руководитель ГУР Кирилл Буданов (ныне назначен главой Офиса Президента) эффективно выполнял свою функцию, однако, по его словам, Олег Иващенко тоже найдет себя в этой структуре и проявит должным образом.

Иващенко пришел на конкретную позицию, где будет выполнять работу в соответствии с теми функциями, которые предусмотрены законом о разведывательных органах Украины. А в СВР должно прийти то лицо, которое видит глубокие стратегические методы работы влияния на поддержку Украины, в первую очередь со стороны США,

– озвучил Маломуж.

По словам генерала армии, Украине важно иметь системные позиции и с самим Трампом, и с его командой, и с Конгрессом. Работа в этом направлении относится к стратегической разведке, это не компетенция военной.

"С ходу это не делается. Как правило, разведка работает вдолгую. Оперативные позиции такого уровня, тем более в высших эшелонах власти, создаются десятилетиями. Как и в отношении России, чтобы знать, что происходит у самого Путина, что он думает и какие у него и его окружения планы, какие методы воздействия на него надо осуществлять, чтобы он не только проигрывал войну, но и был готов идти на мирные соглашения", – озвучил Маломуж.

Он пояснил, что прекратить войну, найти для этого эффективные методы привлечения партнеров и средства сопровождения давления на Россию – это работа СВР. Поэтому возглавлять ее должен организатор высокого уровня.

"Иващенко средний руководитель для такой службы. Я считаю, что он будет более эффективен в ГУР, чем в СВР. В Службу внешней разведки должен прийти руководитель со стратегическим видением, который должен поднять кадры, которые были уволены или находятся в запасе, потому что каждый кадр – это высокая ценность, который должен выходить и на Трампа, и на Си Цзиньпина, давить на Путина и выходить на элиту Великобритании, ЕС, Турции, Индии, Бразилии", – отметил Маломуж.

По словам генерала армия, недостаточно просто провести кадровые ротации, надо четко понимать функционал Службы внешней разведки, Главного управления разведки и уметь выполнять эти задачи. Он отметил, что изменения должны быть нацелены на улучшение профессионального состава этих структур и определение эффективных лидеров, а не тех, кто просто будет предан президенту.

Какие кадровые изменения произошли в последнее время?